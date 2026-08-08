تتويج الفائزين بمسابقات «الوثبة للرطب»

تواصلت، أمس الأول، فعاليات الدورة الأولى من «الوثبة للرطب» في يومها الرابع، بإعلان نتائج مزاينة رطب بومعان، ومسابقتي الليمون المحلي والمنوع، ضمن منافسات المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في مهرجان الشيخ زايد الصيفي بمنطقة الوثبة، ويستمر حتى يوم غد.

وتوّج عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المسابقات، حيث أسفرت نتائج مزاينة بومعان عن فوز مصبح سالم سعيد سالم المرر بالمركز الأول، وحلت ميرة علي مرشد المرر ثانية، وجاء محمد مطر هويدن الشامسي في المركز الثالث.

وخصصت اللجنة المنظمة للمزاينة 15 جائزة، بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم، حصل منها الفائز بالمركز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألفاً، والثالث على 40 ألف درهم.

وخصص المهرجان بدورته الأولى، مسابقة لصنف «لولو»، المنتج في مزارع أبوظبي، في أول إدراج له ضمن «مزاينة الرطب». واستقبل المهرجان مشاركات المسابقة، أمس، تمهيداً لإعلان نتائجها اليوم.