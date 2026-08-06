منصور بن زايد: قبل ستة عقود .. بدأت قصة قائد آمن بأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل

استدعى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ذكرى توليه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في السادس من أغسطس.

وأشار سموّه، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إلى البدايات التي انطلقت من أبوظبي قبل ستة عقود، مستعيداً إيمان الشيخ زايد بأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل، وأن الإنسان هو أعظم استثمارٍ للأوطان.

وقال سموّه في تدوينته: «قبل ستة عقود، بدأت من أبوظبي قصة قائد آمن بأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل، وأن الإنسان هو أعظم استثمار للأوطان. وفي ذكرى تولي الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم، نستذكر إرثاً وطنياً صنع نهضةً متواصلة، ورسّخ قيماً ستظل نبراساً لمسيرة الإمارات».