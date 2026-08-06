170 % ارتفاع أحكام المراقبة الإلكترونية بأبوظبي

حققت دائرة القضاء في أبوظبي نتائج قياسية في التوسع بتطبيق العقوبات والتدابير البديلة للحبس في القضايا والجرائم البسيطة، إذ ارتفع متوسط أحكام المراقبة الإلكترونية بنسبة 170 %، فيما سجلت تدابير الخدمة المجتمعية متوسط نمو بلغ 83.5 % خلال الفترة من 2023 إلى 2025، في إطار نهج إصلاحي يهدف إلى تأهيل المحكوم عليهم وتعزيز اندماجهم الإيجابي في المجتمع.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، أن هذه النتائج تجسد رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تطوير منظومة قضائية وإصلاحية متكاملة تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتحقق التوازن بين تنفيذ العقوبة وإعادة التأهيل.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية، التي استعرضت مؤشرات الأداء، والتي أظهرت تصاعداً في تطبيق الخدمة المجتمعية بوصفها بديلاً عن الحبس في الجرائم غير الجسيمة، بما يعكس فاعلية الخطط الرامية إلى توسيع نطاق التدابير الإصلاحية.