"قصر الوطن" ضمن قائمة أفضل 100 تجربة سياحية لعام 2026

حقق "قصر الوطن" إنجازاً عالمياً بارزاً يعكس مكانته كأحد أهم المعالم الثقافية والمعرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إدراجه ضمن قائمتي "أفضل 100 نشاط وتجربة عالمية لعام 2026"، و"أفضل 100 نشاط وتجربة في آسيا لعام 2026" وفقاً لتصنيف منصة (Trip.com) بناءً على مؤشرات (Trip.Best).

وجاء هذا التصنيف استناداً إلى تقييمات الزوار ومؤشرات الأداء، ليؤكد التقدير الكبير الذي يحظى به القصر لما يقدمه من تجارب تعليمية وثقافية وترفيهية تلبي تطلعات الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتتيح لهم فرصة فريدة لخوض رحلة غامرة في تاريخ الدولة وتقاليدها الأصيلة.

وتبدأ هذه الرحلة الاستثنائية منذ اللحظات الأولى لدخول الزوار، حيث تتجلى روعة الفنون والحرفية العربية التقليدية والطراز المعماري الأخاذ، وتبرز "القاعة الكبرى" المهيبة كشاهد على الإبداع المعماري الذي يأسر الأبصار، بدءاً من قبتها المركزية الشامخة التي تعد من بين الأكبر على مستوى العالم، وصولاً إلى الزخارف الفسيفسائية الآسرة التي تزين أرجاء المكان.

ويواصل الزوار رحلتهم لاستكشاف المكان الذي تُصاغ فيه ملامح مستقبل المنطقة داخل قاعة "روح التعاون" الدائرية، التي تحتضن اجتماعات المجلس الأعلى للاتحاد، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتتيح القاعة فرصة التأمل في أصول البروتوكولات السياسية والعلاقات الدبلوماسية الدولية، وسط تصاميم فريدة تعكس نهج الدولة القائم على التفاهم والحوار، وتتوسطها ثريا فاخرة واستثنائية تتألف من 350 ألف قطعة كريستال.

وفي السياق الدبلوماسي ذاته، يلقي معرض "الهدايا الرئاسية" الضوء على عمق العلاقات الدولية وقيم الاحترام المتبادل، من خلال عرض مجموعة متنوعة من الهدايا المميزة التي تلقاها قادة دولة الإمارات من الوفود والضيوف الرسميين.

وتتجلى أرقى معايير الضيافة الإماراتية الأصيلة في قاعة "المائدة الرئاسية"، حيث يتعرف الزوار عن كثب على كيفية استقبال كبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم، وتقدم القاعة لمحة شاملة عن العادات والتقاليد، وبروتوكولات استقبال الوفود الرسمية، وفنون المائدة، مع عرض مجموعة ضخمة تضم أكثر من 100 ألف قطعة فاخرة من أدوات الضيافة.

وعلى الصعيد المعرفي، يمكن لزوار القصر التعرف بدقة على مسيرة التقدم في المنطقة واكتشاف إرث فكري ثري تحتضنه "مكتبة قصر الوطن"، التي تضم مجموعة واسعة تشمل أكثر من 50 ألف عمل أدبي وعلمي خالد يمثل نتاج الفكر والعلم العربي عبر العصور، كما تتيح قاعة "المعرفة" استكشاف مجموعة من المخطوطات النادرة التي تجسد ثراء التراث العربي والإسلامي المكتوب، لتروي مسيرة طويلة من العطاء الفكري والفني الذي أثرى الحضارة الإنسانية.

وإلى جانب هذه المعالم، يستمتع الزوار بمجموعة من التجارب الترفيهية والثقافية المتنوعة، من بينها عرض الموسيقى العسكرية الذي يُقام أيام الإثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً. وتوفر حدائق القصر أجواء هادئة وسط المساحات الخضراء والنوافير والعناصر الجمالية المستوحاة من الفنون الإسلامية، كما تكتمل التجربة بزيارة مطعم "ضيافة" الذي يوفر إطلالات مميزة ويقدم تشكيلة متنوعة من الوجبات الخفيفة والمشروبات، فضلاً عن إمكانية توثيق الزيارة عبر خدمات التصوير الاحترافي واقتناء التذكارات المستوحاة من التراث الإماراتي من متجر الهدايا.

وتختتم هذه الزيارة الثرية بعرض "قصر في حركة"، الذي يُقام أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ويستمر لمدة 15 دقيقة، ليقدم عرضاً مبهراً بالمؤثرات الضوئية والصوتية يروي قصة دولة الإمارات ومسيرتها من الماضي إلى الحاضر ورؤيتها المستقبلية، مما يرسخ المكانة الثقافية لقصر الوطن كوجهة متكاملة تجمع بين الفنون، والثقافة، والمعرفة، والترفيه.