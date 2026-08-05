شرطة أبوظبي تحذر من تجاوز العدد المسموح به للركاب في المركبات

حذّرت شرطة أبوظبي من مخاطر تجاوز العدد المسموح به للركاب في المركبات، مؤكدة أن هذه الممارسة تشكل تهديداً مباشراً لسلامة الجميع، وترفع احتمالات التعرض لإصابات جسيمة أو وفيات عند وقوع الحوادث المرورية.

وأوضحت أن تحميل المركبة بعدد يفوق طاقتها الاستيعابية يحرم بعض الركاب من استخدام أحزمة الأمان، كما يؤثر في قدرة السائق على التحكم بالمركبة، ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث، داعية السائقين إلى تجنب المجازفة بسلامة الركاب والالتزام بالعدد المقرر لكل مركبة.

وأكدت أن مخالفة زيادة عدد الركاب في المركبات المخصصة لنقلهم تستوجب غرامة مالية قدرها 500 درهم، إضافة إلى تسجيل 4 نقاط مرورية، وحجز المركبة لمدة 7 أيام.

وشددت شرطة أبوظبي على أهمية التزام جميع الركاب بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم وربط أحزمة الأمان، مؤكدة أن الالتزام بقواعد المرور يمثل مسؤولية مشتركة، تسهم في حماية الأرواح، وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق، بما ينسجم مع أولويتها الاستراتيجية في «أمن الطرق الذكي».