زايد بن حمد: «زايد الصيفي» يعزز المسؤولية المجتمعية

زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، مقر مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026، في منطقة الوثبة بأبوظبي، أمس.

حيث اطلع على سير العمل والبرامج والورش التفاعلية التي يحتضنها المهرجان، مشيداً بدوره في بناء وعي النشء، وتعزيز قيم الوقاية والمسؤولية المجتمعية، وإعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، من خلال منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة تستهدف الطلبة والطالبات من مختلف الفئات العمرية.

ويقام مهرجان الشيخ زايد الصيفي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

ويعد أكبر حدث صيفي من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة، إذ يستمر حتى 23 أغسطس 2026، مقدماً منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتقنية والرياضية والثقافية والترفيهية، الهادفة إلى إعداد جيل المستقبل، وتعزيز الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

وشملت جولة معاليه عدداً من الأجنحة والورش التخصصية.