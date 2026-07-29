جلسات في الأمن السيبراني ضمن مخيم «رائد أعمال المستقبل»

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، عن تنظيم جلسات توعية متخصصة في الأمن السيبراني ضمن فعاليات المخيم الصيفي لبرنامج «رائد أعمال المستقبل 2026»، تحت شعار «صيفهم اليوم... مشاريعهم غداً... بأمان وثقة»، بهدف تعزيز الثقافة الرقمية لدى المشاركين وإكسابهم المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي وبناء مشاريع مستقبلية قائمة على الابتكار والمعرفة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وحرصهما على تعزيز الوعي بالأمن السيبراني لدى الأجيال الناشئة، من خلال دمج مفاهيم الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة في البرامج التدريبية والتعليمية، بما يسهم في حماية البيانات والأصول الرقمية ودعم استدامة المشاريع الريادية.

وتقام الجلسات في أبوظبي والعين والظفرة، وتتضمن محاور حول حماية البيانات الشخصية، والحفاظ على الهوية الرقمية، والتعامل الآمن مع المنصات والتطبيقات، إلى جانب التعريف بأبرز المخاطر الإلكترونية وسبل الوقاية منها، مع تسليط الضوء على أهمية الأمن السيبراني في نجاح المشاريع وحمايتها خلال مراحل تطورها.

ويقدم المخيم تجربة تعليمية متكاملة للأطفال والناشئة من عمر 4 إلى 18 عاماً، عبر أربعة مسارات تعليمية تراعي الفئات العمرية المختلفة، وتشمل المبتكرين الصغار، والمرحلة التأسيسية، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة المتقدمة، من خلال ورش عمل تفاعلية وأنشطة تطبيقية وعروض للمشاريع.