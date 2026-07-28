شرطة أبوظبي تحذّر من تصاعد الاحتيال الإلكتروني مع صرف الرواتب

حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أفراد المجتمع من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني والاستدراج المالي التي تستغل فترة صرف الرواتب، داعية إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية، أو الروابط المشبوهة.

وأوضحت أن المحتالين يعتمدون أساليب متنوعة للإيقاع بالضحايا، تشمل الترويج لاستراحات وشاليهات وعقارات وهمية، وتأشيرات إقامة وخدمات غير حقيقية، وإعلانات توظيف مزيفة، وعروضاً مضللة لتوفير العمالة.

إضافة إلى تسويق منتجات تأمين غير معتمدة، والإعلان عن بيع مركبات أو أرقام مركبات وساعات فاخرة بأسعار غير واقعية، فضلاً عن استدراج الأفراد إلى استثمارات وهمية أو بيع تذاكر مزيفة للفعاليات .

كما نبهت إلى خطورة إقناع الضحايا بتحميل برامج التحكم عن بُعد أو دفع عربون مقابل سلع أو خدمات أو دورات تدريبية وشهادات غير حقيقية، مؤكدة ضرورة عدم مشاركة البيانات المصرفية أو كلمات المرور أو رموز التحقق (OTP) مع أي شخص، وعدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق من مصداقية الجهة المعلنة.

وشددت شرطة أبوظبي على أهمية استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية الرسمية عند إنجاز الخدمات، وعدم الاعتماد على نتائج البحث أو الروابط غير الموثوقة، داعية أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي محاولة احتيال أو معلومات مشبوهة عبر خدمة «أمان» على الرقم 8002626، أو بإرسال رسالة نصية إلى 2828، أو من خلال البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae.