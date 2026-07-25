«دفاع مدني» أبوظبي يدعو المنشآت إلى تعزيز جاهزية أنظمة السلامة والإخلاء

دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أصحاب المنشآت ومقار العمل إلى الالتزام بمتطلبات السلامة الوقائية، ضمن رسائلها التوعوية المتواصلة في النسخة السابعة من حملة «صيف بأمان».

اشتراطات معتمدة

وأكدت الهيئة أهمية التأكد من جاهزية أنظمة الإنذار والإطفاء وصيانتها بشكل دوري وفق الاشتراطات المعتمدة، مع ضرورة وضوح مخارج الطوارئ وعدم إعاقة ممرات الإخلاء أو استخدامها لتخزين المواد والمعدات.

وأشارت إلى أن تدريب العاملين على إجراءات الطوارئ والإخلاء الآمن وتنفيذ التمارين الدورية يسهمان في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز القدرة على التعامل السليم مع الحوادث وتقليل المخاطر المحتملة.

وأضافت أن تكامل الجهود بين الجهات المعنية وأصحاب المنشآت والعاملين فيها يعزز منظومة السلامة العامة، ويسهم في توفير بيئات عمل آمنة تدعم استمرارية الأعمال وتحافظ على الأرواح والممتلكات.

وجددت الهيئة تأكيدها أن الوقاية تبدأ بالالتزام اليومي بالإجراءات والاشتراطات المعتمدة، وأن الاستثمار في السلامة يمثل استثماراً في الإنسان والمجتمع.