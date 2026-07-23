«ليوا للرطب» يحتفي بإنتاج الموسم ويتوج الفائزين في «الزاملي»

توجت الدورة الثانية والعشرون من فعاليات «ليوا للرطب»، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين بمسابقة مزاينة رطب «الزاملي»، وذلك وسط إقبال كبير، وتنافس مستمر بين المزارعين، لإبراز أجود الأصناف، التي تجود بها مزارع الدولة في موسم الرطب.

وسلم عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، يرافقه محمد خلفان آل علي، مدير الشؤون الحكومية في مجموعة أغذية (راعي الشوط)، الدروع للفائزين، بحضور عدد من المسؤولين والمزارعين وعشاق التراث.

ورصدت اللجنة المنظمة لمسابقة «الزاملي» 15 جائزة بقيمة إجمالية بلغت 397 ألف درهم، برعاية من شركة الفوعة التابعة لـ«مجموعة أغذية»، حيث أسفرت المنافسات عن تصدُّر حمد قماد راشد محمد المنصوري للمسابقة، وحلوله في المركز الأول، وجاء صلهام حرموص سعيد المزروعي في المركز الثاني، بينما حصد حميد محمد مبارك جروان الشامسي المركز الثالث.

وتواصل بلدية منطقة الظفرة، من خلال الوجود البلدي، تنفيذ سلسلة من المبادرات والفعاليات التفاعلية ضمن مشاركتها في مهرجان ليوا للرطب، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، والتعريف بخدمات البلدية ومبادراتها، بما يسهم في ترسيخ الشراكة المجتمعية.

وتضمّن البرنامج عدداً من الأنشطة التراثية والتوعوية والتفاعلية، من بينها مسابقات تراثية، وورش للأطفال، والمختبر التفاعلي، إلى جانب فعاليات تعريفية بخدمات البلدية في مجالات الصحة العامة، وسلامة الغذاء، والمحافظة على المظهر الحضاري.

ويحتفي مهرجان ليوا للرطب بفاكهة المانجو، تزامناً مع اليوم العالمي للمانجو، وذلك تجسيداً للاهتمام المتزايد بتنوع الإنتاج الزراعي المحلي وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعتها.

وعبر مسابقتين مخصصتين لشوطي المانجو (المنوع والمحلي)، خصصت هيئة أبوظبي للتراث 20 جائزة قيّمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 234 ألف درهم، بواقع 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم لكل فئة، تتنافس عليها أجود أصناف المانجو المزروعة في مزارع الدولة.

وبدأ المهرجان، أمس، استلام مشاركات المزارعين المتميزين في مسابقتي المانجو، حيث باشرت لجان التحكيم التقييم، تمهيداً لإعلان نتائج هذه المنافسات القوية، مساء يوم غد الخميس، على مسرح ليوا للرطب بمنطقة الظفرة، ضمن فعاليات الدورة 22 من المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث.