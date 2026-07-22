حمدان بن زايد: «أبوظبي للصيد والفروسية» نموذج ناجح للمحافظة على التراث

اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، في قصر النخيل بأبوظبي، على آخر الترتيبات والاستعدادات الخاصة بانطلاق النسخة الثالثة والعشرين والأضخم في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي يُعقد تحت شعار «تراثنا عزنا وفخرنا»، والمقرر إقامته في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر من العام الجاري، وذلك خلال عرض قدمه وفد مجموعة «أدنيك» برئاسة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

ويأتي المعرض برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وبتنظيم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، وبالتعاون مع نادي صقاري الإمارات.

وقال سموه: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم المتواصل والاهتمام الكبير بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي يجسد حرص القيادة الرشيدة على الحفاظ على التراث والثقافة الإماراتية الأصيلة التي تمتد جذورها لقرون مضت، وقد أسهم هذا الدعم في ترسيخ مكانة المعرض باعتباره منصة عالمية تحتفي بهويتنا الوطنية وتعمل على نقل قيمها وموروثها إلى الأجيال القادمة، بما يعزز ارتباط المجتمع بتاريخه وثقافته الأصيلة».

واطلع سموه على مستجدات الأعمال التنظيمية والفنية، وخطط التشغيل الخاصة باستضافة العارضين والشركات وأبرز صناع القرار والخبراء من داخل الدولة ومختلف دول العالم، إضافة إلى أبرز الفعاليات والبرامج التراثية والثقافية والاقتصادية المصاحبة للحدث، الذي يُعد إحدى أهم المنصات العالمية المتخصصة في مجالات الصيد والفروسية والصقارة والمحافظة على التراث والبيئة.

وأضاف سموه أن المعرض يمثل نموذجاً ناجحاً في توظيف الفعاليات المتخصصة لخدمة أهداف المحافظة على التراث، وتعزيز الوعي البيئي، ودعم استدامة الموروث الثقافي الإماراتي، إلى جانب دوره في استقطاب الخبرات والشراكات الدولية.

وأكد سموه أهمية مواصلة تطوير المعرض وتعزيز مكانته الدولية باعتباره منصة رائدة تجمع بين الحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي الأصيل واستشراف مستقبل القطاعات المرتبطة بالصيد والفروسية والاستدامة البيئية.

حدث متخصص

من جانبه، أعرب حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، عن شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعمه المستمر وتوجيهاته التي أسهمت في تطوير ونمو المعرض.

وقال الظاهري: «إن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يُعد الحدث المتخصص الأكبر من نوعه في العالم في مجالات الصيد والفروسية والصقارة والأنشطة الخارجية المرتبطة بالتراث والثقافة البيئية، وعلى مدار أكثر من عقدين، نجح المعرض في ترسيخ مكانته منصة عالمية تجمع الخبراء والمتخصصين والشركات والعلامات التجارية والهواة من مختلف القارات، بما يعزز التبادل الثقافي والتجاري ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات والاستثمارات».

وتشهد نسخة 2026 نمواً غير مسبوق من حيث حجم المشاركة الدولية وتنوع القطاعات والفعاليات، إلى جانب برنامج المزادات الذي جعل أبوظبي عاصمة عالمية لمزادات الصقور، حيث يضم ثماني جولات للمزايدات، أربع منها قبل انطلاق المعرض أيام 15 و16 و22 و23 أغسطس المقبل، وأربع جولات أخرى خلال فعاليات المعرض أيام 29 و30 أغسطس و5 و6 سبتمبر المقبل، فضلاً عن البرامج الثقافية والتراثية والتعليمية.