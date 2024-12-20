«شتاء صندوق الوطن» يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

احتفى المشاركون في برنامج «شتاء صندوق الوطن»، ضمن فعاليات يومه الرابع، بـ«اليوم العالمي للغة العربية»، من خلال برنامج «لغة القرآن الكريم».

تعرّف طلاب وطالبات المدارس المشاركون في البرنامج، خلال هذه الفعالية إلى أهمية اللغة العربية كلغة عالمية، باعتبارها من اللغات الأهم حول العالم، فيما تم تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والوطنية والرياضية والزراعية، فضلاً عن العرض المسرحي «كتاب الأمنيات».

وأكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن البرنامج احتفى، أمس، باليوم العالمي للغة العربية، من خلال تعريف كل المشاركين في مختلف مقرات البرنامج في كل إمارات الدولة بقيمة وأهمية اللغة العربية كلغة عالمية.

وذكر أن صندوق الوطن استطلع رأي عدد كبير من الطلبة المشاركين وأولياء الأمور والمدربين المشاركين، تضمنت أسئلة حول التنظيم والمحتوى المقدم ونوعية الأنشطة ومدة البرنامج، وجاءت النتائج إيجابياً، فيما يتعلق بالأنشطة، التي ركزت على الهوية ولغة القرآن. وأكد القرقاوي أن هذا الاستطلاع يعد دليلاً على نجاح شتاء صندوق الوطن في تحقيق أهدافه، مشيراً إلى أن هناك تقديراً كبيراً من جانب أولياء الأمور الذين زاروا مقرات الفعاليات في أبوظبي، وغيرها من إمارات الدولة.