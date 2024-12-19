«أبوظبي للخلايا الجذعية» يجري أول علاج باستخدام الخلايا المناعية لعلاج مرض الذئبة المناعي

نجح مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في إجراء علاج ذكي ومبتكر باستخدام الخلايا المناعية المعدلة وراثياً والمعروفة بـ (CAR-T) لمريضة تعاني من مرض الذئبة (SLE)، الأمر الذي يمثل تقدماً كبيراً في العلاجات المبتكرة للأمراض المناعية، وتعتبر هذه هي المرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

ويعد هذا الإجراء الطبي الجديد نقطة تحول مهمة في مجال العلاجات الخلوية في منطقة الشرق الأوسط، مما يمنح أملاً جديداً للمرضى المصابين بالذئبة، وهو مرض مناعي ذاتي مزمن وطويل الأمد، يتسبب في مهاجمة جهاز المناعة للأنسجة السليمة، وينتج عنه حدوث الالتهاب والألم ويؤثر على الجلد والمفاصل والأعضاء الرئيسية في الجسم مثل الرئتين والقلب والكلى والجلد، بالإضافة إلى اضطرابات في تعداد خلايا الدم ألم المفاصل، وصعوبة التنفس، ويؤثر بشكل سلبي و كبيرعلى نوعية حياة المرضى ويبلغ معدل انتشاره العالمي 43.7 لكل 100,000 شخص، ويعتبر شائعاً بشكل ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط.

ويذكر أنه تم تشخيص المريضة البالغة من العمر 60 عاماً بمرض الذئبة منذ أكثر من 10 سنوات، وخضعت للعديد من العلاجات، واعتمدت على تناول أدوية يومية، تسببت لها في آثار جانبية كبيرة. وعلى الرغم من العلاجات تدهورت حالتها مع استمرار زيادة النوبات المرضية، والتي استدعت دخولها المستشفى للرعاية المركزة في الكثير من الأحيان بسبب الانخفاض الحاد في عدد خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية لديها.

وعليه أصبح علاج الخلايا المناعية المعدلة (CAR-T) الخيار العلاجي الوحيد للسيطرة على المرض ووقف الأعراض، وتحسين جودة حياتها، والذي تم إجراؤه في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية. وكان قد أثبت علاج CAR- نجاحه مسبقاً في علاج أمراض الدم، وقد أظهر مؤخراً نتائج واعدة في الأمراض المناعية الذاتية مثل مرض الذئبة.

ومن خلال هذا العلاج المبتكر لمرض الذئبة تم استخلاص الخلايا المناعية الدفاعية من المريضة وفقاً لبروتوكول خاص، ثم تم تعديلها وراثياً، وأتاحوا لها التكاثر في بيئة مغلقة في مختبر مركز أبوظبي للخلايا الجذعية المجهَّز، وفق المعايير الصارمة لهذا النوع من العلاجات، وهو أحد المختبرات القليلة جداً في منطقة الشرق الأوسط المجهَّز بهذه الإمكانات، وذلك لاستهداف وتدمير الخلايا المسؤولة عن الهجمات المناعية الذاتية للمرض. وبعد إعادة حقن هذه الخلايا المعدلة في الجسم عبر الوريد توقف نشاط المرض وتم إعادة ضبط جهاز المناعة.

واستغرق العلاج خمسة أسابيع في مستشفى ياس كلينك التابع لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وهو مركز التميز المعتمد في زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم في أبوظبي، والمركز الوحيد المعتمد عالمياً من مؤسسة اعتماد العلاجات الخلوية - فاكت (FACT) عن برنامجه الشامل للعلاجات الخلوية، وهو ما يمثل إنجازاً في علاج الاضطرابات المناعية الذاتية. يذكر أن التجارب السريرية أظهرت أن المرضى الذين يعانون من الذئبة المقاومة للعلاجات التقليدية حققوا تعافياً كاملاً، وبقوا بعيدين من الأعراض لسنوات دون الحاجة إلى أدوية إضافية.

وبعد ثلاثة أشهر من علاج المريضة باستخدام CAR-T أصبحت مستويات الصفائح الدموية والهيموغلوبين لدى المريضة مستقرة، وتحسنت أعراضها بشكل كبير.

وعلى الرغم من التقدم في مجال الأدوية لا يزال 10 % من مرضى الذئبة يعانون من نوبات نشطة تؤدي إلى أضرار شديدة في الأعضاء ومضاعفات تهدد الحياة. وأظهرت العديد من التجارب السريرية،التي استخدمت علاج CAR-T لمرضى الذئبة (SLE) تحسناً كبيراً في النتائج السريرية والمخبرية، مع انخفاض مستويات الأجسام المضادة، وعدم حدوث نوبات أو الحاجة إلى أدوية مثبطة للمناعة بعد العلاج، ويشير ذلك إلى تحقيق الشفاء دون الحاجة إلى الأدوية، وتحسن جودة الحياة.