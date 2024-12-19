دعوة شركات البناء والإنشاء للالتزام بإجراء الفحص الفني في أبوظبي

أبوظبي- وام

عقدت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة توعوية في المجلس البلدي بمبنى البلدية، استهدفت العاملين في قطاع البناء والإنشاء من المقاولين والاستشاريين وشركات الفحص الفني في مدينة أبوظبي.

وتناولت الورشة أهمية الالتزام بتطبيق معايير الفحص الفني للأدوات والمعدات في قطاع البناء والإنشاء، مشددة على ضرورة إجراء عمليات التفتيش والتدقيق الدورية على المعدات والآليات في جميع المواقع الإنشائية، وكذلك إجراء عمليات الفحص الفني من قبل أشخاص ذوي كفاءة وخبرة عالية في هذا المجال.

وشددت الورشة على ضرورة إجراء جميع عمليات الصيانة الدورية للمعدات والآليات بواسطة شركات الصيانة المعتمدة، بناءً على توصيات المصنعين، موضحة دور الفحص الفني في الحفاظ على العمر الافتراضي للمعدات وتقليل الأعطال المتكررة، كما تناولت بالشرح معايير ونطاقات شركات الفحص الفني المعتمدة في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي.

وعملت الورشة على تعزيز مفهوم الصحة والسلامة في استخدام المعدات والأدوات الإنشائية، من خلال ضمان كفاءتها وسلامتها عند التشغيل، حيث أوصت بضرورة توعية الفنيين بكيفية تنفيذ عمليات الفحص الفني بطريقة صحيحة وفعالة، وبأهمية الالتزام بإجراء الفحص الفني للمعدات والآليات لدى الشركات المعتمدة، بالإضافة إلى ضرورة تدريب جميع مشغلي المعدات والآليات في قطاع البناء والإنشاء، لرفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم بشكل يعزز معايير السلامة في المواقع.