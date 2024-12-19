معرض «الثريا» في أبوظبي يجمع بين الأصالة والحداثة

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، رئيسة مجلس إدارة منصة الثريا، أن النسخة الثالثة من «المنصة» تواصل تعزيز المكتسبات الوطنية، وتقديم تجربة استثنائية تجمع بين الأصالة والحداثة في عالم الأزياء والتصميم، وتسليط الضوء على قدرات المصممين، الذين يمثلون قوة دافعة في مجالات التصميم والفن والابتكار؛ حيث أصبح للمصممين الإماراتيين منصة للتعبير عن إبداعاتهم، وتسليط الضوء على مواهبهم في المجالات المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمتها للإعلان عن الدورة الثالثة لمعرض «الثريا»، التي ستقام من 26 وحتى 30 يناير المقبل بقاعة المارينا في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة حوالي 190 عارضاً من داخل الدولة وخارجها.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، إن الإمارات تسير في ظل القيادة الحكيمة للقيادة الرشيدة نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار، مدفوعة بعزيمة قوية نحو الريادة العالمية، وهي تتمسك بالهوية الوطنية، التي تمتد جذورها في أعماق التاريخ، وتطرح قيماً أخلاقية ومجتمعية، تعزز قيم الحضارة الإنسانية، وتستقي منها الأجيال، بحيث تتعزز قدراتهم على دمج التراث الثقافي العريق مع الابتكار العصري، ما يتيح لهم تقديم تصاميم فريدة ومميزة، تعكس الهوية الوطنية الإماراتية بأسلوب عصري ومتجدد.

وأضافت أن معرض الثريا منصة تروي قصة الإنسان الإماراتي الذي ابتكر وأبدع، وصاغ حكاية تحد، وإبداع، وازدهار، ليذكرنا بأن أبوظبي أصبحت اليوم تحتضن العالم بأسره، وأننا من خلال هذه المنصة نسهم في إرساء معايير جديدة في صناعة التصميم؛ إذ تدعم هذه المبادرات تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والإبداع، وتظهر للعالم ما يمتلكه المصممون الإماراتيون من مهارات استثنائية، تسهم في تشكيل مستقبل التصميم.

وأعربت عن شكرها لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الراعي الرئيسي للمنصة في هذه الدورة، وشبكة أبوظبي للإعلام، الراعي الاستراتيجي، على دعمهم ومساندتهم المستمرة لتعزيز مسيرة المنصة، وتحقيق مهمتها في تعزيز الاقتصاد المحلي برؤية عصرية وفكر مستدام.