شراكة لتصميم وتصنيع الرادارات في أبوظبي

وقعت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وشركة «إندرا سيستمز»، الرائدة عالمياً ضمن مجال تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الدفاع اتفاقية شراكة لتأسيس مشروع مشترك في أبوظبي يحمل اسم «بَلس»، يهدف إلى رعاية القدرات المحلية لتصميم وتصنيع أحدث أنظمة الرادارات المتطورة، مدعومةً بطلبيات قوية من عملاء حاليين ومحتملين في الأسواق عالية الإمكانات عبر أنحاء العالم.

ووقع حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، وخوسيه فيسنتي دي لوس موزوس، الرئيس التنفيذي لشركة «إندرا»، في مدريد اتفاقية المشروع المشترك، بحضور معالي فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيدج» ومارغريتا روبلس فرنانديز، وزيرة الدفاع الإسبانية، وماريا امبارو فالكارثه غاريثا وزيرة الدولة لشؤون الدفاع في مملكة إسبانيا، »، ومارك مورترا، رئيس مجلس إدارة شركة «إندرا».

وقال معالي فيصل البناي: «يُمثل تأسيس «بَلس» محطة بارزة في مسيرة الارتقاء بالمشهد الدفاعي العالمي عبر توفير أحدث أنظمة الرادارات. يبرز المشروع قوة الابتكار ونقل التكنولوجيا في تحسين التميّز التشغيلي والأمن العالمي.

كما يُجسّد المشروع حرصنا على بناء شراكات هادفة». وقال مارك مورترا: «ستوفر هذه الشراكة أنظمة رادار من الجيل المقبل، وستشمل بنية تحتية بحثية متقدمة، ومختبرات ومرافق للتجارب سيكون مقرها كلها في الإمارات.

وقال حمد المرر: «تشكّل شركة «بَلس» دليلاً على قوة التعاون، حيث تجمع خبرات «إيدج» و«إندرا» لتصميم وتطوير وتصنيع الجيل المقبل من أنظمة الرادارات وتصديرها إلى أهم عملائنا».