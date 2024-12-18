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الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

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البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس في الإمارات من يوم غد الخميس 19 ديسمبر إلى "الإثنين" 23 ديسمبر 2024 على النحو التالي:

الخميس

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئي أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والساحلية.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئياً.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً صباحاً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئي - وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والساحلية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية – غائم جزئي إلى غائم ومغبر أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الإثنين

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.