شرطة أبوظبي تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي

نظمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ندوة متخصصة بعنوان «هل المؤسسات الحكومية الأمنية جاهزة لثورة الذكاء الاصطناعي والابتكار المتسارع في ظل استراتيجيات الأمن السيبراني واستراتيجيات الاستدامة العالمية» بمشاركة نخبة من الخبراء الأكاديميين والاختصاصيين في هذا المجال الحيوي.

وأوضح اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أن الندوة تعد جزءاً من سلسلة المبادرات التي تطلقها أكاديمية سيف بن زايد لتطوير مهارات القيادات الشرطية من الكوادر الأمنية وتزويدهم بالمعرفة الحديثة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، إسهاماً في تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية، واستدامة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي.

وشارك في الندوة العقيد الدكتور علي غانم الطويل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والبروفيسور بيتر كواليك رئيس المجموعة الأكاديمية لإدارة المعلومات والذكاء الاصطناعي – جامعة لوفبرا من المملكة المتحدة، والدكتور محمد علي البكري، خبير الأمن السيبراني والعلوم الجنائية الرقمية في جامعة سالفورد من المملكة المتحدة.

واستعرض المحاضرون تأثير الذكاء الاصطناعي والابتكار المتسارع على المؤسسات الحكومية الأمنية، بما في ذلك كيفية تكييف هذه المؤسسات مع تقنيات الأمن السيبراني الحديثة وتحقيق الاستدامة العالمية في العصر الرقمي المتغير، كما تم التركيز على أهمية الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية في ظل التحولات الرقمية السريعة.

وفي ختام المحاضرة، كرم اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية المحاضرين تقديراً لمشاركتهم القيمة في تعزيز المعرفة المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.