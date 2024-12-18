طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في نشرته اليومية بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية /10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:32 والمد الثاني عند الساعة 05:49، والجزر الأول عند الساعة 08:25 والجزر الثاني عند الساعة 22:18.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:05 والمد الثاني عند الساعة **:**، والجزر الأول عند الساعة 18:14 والجزر الثاني عند الساعة 07:20.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 18 75 50

دبي 23 19 80 50

الشارقة 24 18 80 35

عجمان 24 18 85 35

أم القيوين 24 16 80 35

رأس الخيمة 25 15 75 35

الفجيرة 25 18 70 30

العـين 24 15 80 35

ليوا 23 14 80 35

الرويس 23 14 80 30

السلع 25 13 80 35

دلـمـا 24 19 75 35

طنب الكبرى / الصغرى 25 20 65 35

أبو موسى 25 20 65 35





