غرفة تحكم مركزية لإدارة ومراقبة عمليات المركبات ذاتية القيادة في أبوظبي

تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، افتتح مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، غرفة التحكم المركزية المخصّصة للرقابة على عمليات المركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، بحضور كل من الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، في خطوة تُعزز مسيرة أبوظبي نحو التنقل الذكي، وتهدف إلى تطوير الإشراف المباشر والتنظيم الفعّال لهذا القطاع، من خلال أنظمة متقدمة للمراقبة اللحظية وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، ما يضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.

ويأتي افتتاح غرفة التحكم في ظل التوسع المتواصل لخدمات المركبات ذاتية القيادة في الإمارة، ما يعكس أهمية تطوير آليات رقابية تواكب النمو المتسارع لهذا القطاع.

وأوضح المركز أن غرفة التحكم تعمل على مراقبة حركة المركبات ذاتية القيادة فورياً، ما يتيح سرعة التعامل مع أي حالات تشغيلية أو طارئة، وفق الإجراءات المعتمدة، ويعزز السلامة على الطرق.

وتعتمد غرفة التحكم على أنظمة رقابة وتشغيل متقدمة تتضمن نظام مراقبة مركزياً، إلى جانب منصة متكاملة لإدارة العمليات التشغيلية والتجريبية للمركبات ذاتية القيادة (AViTOMS)، تتيح تتبعاً لحظياً لمواقع المركبات وسرعاتها ومساراتها، وتصدر تنبيهات فورية عند رصد أي مؤشرات غير اعتيادية، فضلاً عن تسجيل الرحلات وتحليلها، وتمكّن من إدارة خطط الاستجابة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بالإنابة: افتتاح غرفة التحكم المركزية محطة أساسية في مسار تطوير الإطار التنظيمي للمركبات ذاتية القيادة في أبوظبي، ويأتي استجابة للنمو المتسارع في تبني تقنيات التنقل الذكي.