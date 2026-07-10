نهيان بن مبارك: الهوية الوطنية عنوان لبرامج «صندوق الوطن»

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن البرامج الصيفية للصندوق، التي اختتمت أنشطة أسبوعها الأول تحت شعار «فخورين بالإمارات» في 50 مقراً على مستوى الدولة، تهدف إلى الإسهام في بناء أجيال المستقبل المؤمنة بهويتها الوطنية من أجل مستقبل مشرق لهذا الوطن الغالي، وفقاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يضع شباب الإمارات في مقدمة أولوياته دائماً.

وأوضح أن الدورة الحالية من البرامج الصيفية لصندوق الوطن تستلهم رؤية صاحب السمو رئيس الدولة في أن تكون الهوية الوطنية قوية ومستدامة، ونابضة بالحياة والفخر والاعتزاز بكل ما هو إماراتي، سواء كان ذلك الاعتزاز بالماضي وقيمه الأصيلة، أو الحاضر بنهضته وتميزه، أو المستقبل بآماله وطموحاته، مؤكداً أن الهوية الوطنية هي عنوان لكل المبادرات والبرامج والأنشطة، التي تعددت وتنوعت حسب المدارس والجامعات والمراكز المشاركة في البرامج الصيفية لصندوق الوطن هذا العام.

جاء ذلك خلال متابعة معاليه لأنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن، حيث اطلع معاليه على نتائج آراء شريحة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور والمدربين في ما قدمته هذه البرامج من أنشطة ومبادرات وورش عمل واكتشاف للمواهب ودعمها للهوية الوطنية.

من جانبه، أكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن اختتام الأسبوع الأول من البرامج الصيفية للصندوق يمثل انطلاقة ناجحة لموسم استثنائي، شهد تنفيذ أكثر من 1250 نشاطاً تعليمياً وإبداعياً وتفاعلياً في أكثر من 50 مقراً موزعة على مختلف إمارات الدولة، بمشاركة واسعة من الطلبة والأسر والشركاء.