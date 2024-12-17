النائب العام يستقبل سفير إندونيسيا لدى الإمارات

استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، سعادة حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنمية آفاقه في مجال أعمال النيابة العامة.

ورحب النائب العام بالسفير الإندونيسي، مشيراً إلى أهمية اللقاء في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الصلة.

حضر اللقاء، المستشار سلطان الجويعد المحامي العام الأول، وحسين معتوق، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، ورئيس النيابة عبيد العبدولي، مدير إدارة التعاون القضائي الدولي.







