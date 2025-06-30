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شرطة أبوظبي تنفذ تمريناً لقياس مستوى الجاهزية

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البيان

أبوظبي

نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع وزارة الدفاع وهيئة أبوظبي للدفاع المدني والشركاء تمريناً أمنياً ميدانياً في المدينة التدريبية بمنطقة الحمراء وذلك بهدف قياس مستوى الجاهزية في مهام العمل الشرطي والأمني.

وأكد العقيد الركن الطيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس لجنة تطوير الدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي أهمية التمرين في رفع الكفاءات، وتعزيز مستوى إلمام المشاركين بمنظومة الاستجابة، واتخاذ القرارات المتعلقة بالإجراءات الوقائية وتنفيذها، ضماناً لتحقيق سياسة التحسين المستمر، وفقَ أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح أن هذا التمرين يندرج في إطار التمارين المشتركة، ويعد من ضمن محاور مستوى الجاهزية وفاعليتها، التي تُنفذ وفق خطط وأدوار ومهام معتمدة للتدريب الدوري بمشاركة مختلف إدارات شرطة أبوظبي والشركاء مشيداً بتعاون الفرق في أداء التمرين وتنفيذ السيناريو بصورة ناجحة ودقيقة ما أسهم في تحقيق أهدافه.