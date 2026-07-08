1000 مستفيد من النموذج التعليمي المبتكر لـ«صندوق الوطن»

أطلق صندوق الوطن، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، نموذجاً تعليمياً مبتكراً، يعد الأول من نوعه ضمن أنشطة البرامج الصيفية، التي ينظمها الصندوق هذا العام، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

وذلك بهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في دعم تعلم الطلبة لمادتي اللغة العربية والرياضيات، في خطوة تعكس توجهات دولة الإمارات نحو تسخير التقنيات الحديثة في تطوير العملية التعليمية، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

ويستفيد من التجربة الجديدة نحو 1000 طالب وطالبة موزعين على 20 مدرسة مشاركة في البرامج الصيفية لصندوق الوطن.

وقال مبارك المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تضع هذه المبادرة الطالب في قلب تجربة تعليمية أكثر مرونة وتخصيصاً لاحتياجاته الأكاديمية، من خلال توظيف التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي.

كما تتيح للطلبة بناء أساس معرفي أقوى، وتعزز ثقتهم بقدراتهم على التفكير والتحليل وحل المشكلات، وتأتي شراكتنا مع صندوق الوطن ضمن جهود توسيع فرص التعلم خارج الصفوف الدراسية، وتقديم تجارب صيفية هادفة تثري المسار التعليمي للطلبة في الإمارة».

من جانبه أكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن إطلاق هذا النموذج بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير البرامج الصيفية لصندوق الوطن، مشيراً إلى أن الصندوق يحرص على أن تكون برامجه منصة حقيقية لتجريب المبادرات التعليمية المبتكرة، التي تنعكس إيجاباً على الطلبة، وتسهم في تطوير قدراتهم، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات.

وقال القرقاوي: «إن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الاستثمار في الإنسان كما علمتنا قيادتنا الرشيدة، وتزويد أبنائنا بالمهارات الرقمية والمعرفية أصبح ضرورة وطنية في ظل الثورة التقنية المتسارعة، ولذلك حرصنا، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، على إطلاق هذه التجربة النوعية، التي توظف الذكاء الاصطناعي في دعم تعلم اللغة العربية والرياضيات، باعتبارهما من أهم الركائز الأساسية لبناء شخصية الطالب وتنمية قدراته».