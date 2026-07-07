أبوظبي تطلق «الموظف الرائد» لتعزيز حكومة الذكاء الاصطناعي

أعلنت حكومة أبوظبي، بالشراكة مع «مايكروسوفت»، عن إطلاق برنامج «الموظف الرائد» لتوسيع تطبيق منصة «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» في القطاع الحكومي، في خطوة تعزز توجه الإمارة نحو بناء حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

ويتيح البرنامج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لنحو 35 ألف موظف حكومي في 27 جهة، تشمل 26 ألف مستخدم جديد و9 آلاف ترخيص قائم، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتسريع اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات.

ويعتمد الإطلاق على نموذج ذكاء اصطناعي سيادي مدعوم بميزة الإقامة المتقدمة للبيانات داخل دولة الإمارات، مع برامج تدريب وتأهيل للموظفين لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الجديدة.

وقال وسام لوتاه، المدير العام للحكومة الرقمية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، إن البرنامج يمثل خطوة نوعية في تمكين الكوادر الحكومية من أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ضمن إطار آمن وموثوق.

من جهته، أكد عمرو كامل، المدير العام لمايكروسوفت في دولة الإمارات، أن البرنامج يجسد توجهاً وطنياً متقدماً نحو الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، ويدعم تسريع التحول الرقمي الحكومي وتعزيز الإنتاجية.

ويأتي هذا التعاون ضمن شراكة استراتيجية ممتدة بين دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ومايكروسوفت تشمل البنية التحتية السحابية والأمن السيبراني وحلول الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير حكومة رقمية متكاملة.

كما تستند المبادرة إلى منظومة رقمية متقدمة تشمل منصة «تم» الحكومية وحلول «أزور» و«دايناميكس 365»، إلى جانب تطوير «مصنع الذكاء الاصطناعي» الحكومي لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي ووكلائه في مختلف الخدمات الحكومية.

وتهدف أبوظبي من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق رؤيتها في بناء حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، عبر رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع تقديم الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين.