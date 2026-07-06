شرطة أبوظبي تنظّم مبادرة للتبرع بالدم

نظّمت مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع «صحة»، وشركة «Shory»، مبادرة للتبرع بالدم بمركز شرطة خليفة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، ودعم بنوك الدم بما يسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

وأكد العميد سالم عاضة البقمي، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، أن المبادرة تجسد التزام شرطة أبوظبي بدورها الإنساني والمجتمعي، وحرصها على ترسيخ قيم العطاء والتطوع بين منتسبيها وأفراد المجتمع، بما يعكس نهجها في دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة.

مشيراً إلى أن التبرع بالدم يُعد من أسمى صور العطاء الإنساني، لما له من أثر مباشر في إنقاذ الأرواح، مثمناً التفاعل الكبير من المشاركين والتعاون البنّاء مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الصحية في إنجاح المبادرة.

وأوضح العميد حمد خلفان الشين، نائب مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية لشؤون مراكز الشرطة رئيس فريق الفعاليات والشراكات، أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة البرامج والمبادرات المجتمعية التي تنفذها المديرية لنشر الوعي بأهمية التبرع بالدم، وتعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ الشراكة الإيجابية مع مختلف فئات المجتمع.