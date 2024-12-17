هزاع بن زايد: تلبية احتياجات المواطنين في قمة أولويات القيادة الحكيمة لمحمد بن زايد

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أن تلبية احتياجات المواطنين في قمة أولويات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وخلال جولة تفقدية على مختلف أنحاء منطقة العين اطلع سموه على أبرز المرافق المجتمعية والمشاريع التنموية.

جولة

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «قمنا بجولة تفقدية على مختلف أنحاء منطقة العين للاطلاع على أبرز المرافق المجتمعية والمشاريع التنموية. تظل تلبية احتياجات المواطنين في قمة أولويات القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن الإنسان هو أساس التنمية، وبأن رفاهه هو الهدف الأسمى دائماً».