انطلاق فعاليات «شتاء صندوق الوطن» بمشاركة 5000 طالب

انطلقت أمس فعاليات وأنشطة «برنامج شتاء صندوق الوطن» في كل من أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة، وأم القيوين، بمشاركة ما يزيد على 5000 طالب وطالبة ينتمون إلى مدارس حكومية وخاصة، إضافة إلى الحضور الكثيف من المراكز الثقافية والشبابية، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ويتعاون الصندوق في تنظيم هذا البرنامج مع وزارات الثقافة، وشؤون الشباب، والتربية والتعليم، والتسامح والتعايش، والعديد من الهيئات المحلية والاتحادية والتعليمية والخاصة، وأكاديمية جيمس بجزيرة الريم ومدرسة أبوظبي الدولية - محمد بن زايد، ومدرسة جيمس وينشيستر.

وقال ياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن إن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كانت واضحة منذ بداية التخطيط لبرنامج شتاء صندوق الوطن هذا العام، بالتركيز على تعزيز قيم الهوية الوطنية من خلال محورين رئيسين هما قدوتي ولغة القرآن، للمساهمة في بناء أجيال المستقبل الواعية بهويتها الوطنية، وقيمها الأصيلة، والقادرة على الإبداع والابتكار من أجل مستقبل مشرق وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولتحقيق هذه الغاية يقدم صندوق الوطن على مدى أسبوع بالتعاون مع كافة الشركاء عشرات الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والتراثية والدينية والرياضية والترفيهية التي تركز على تعزيز الهوية وتأصيل اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن، مشيراً إلى أن عنوان اليوم الأول كان «الوطن والقيادة».

وعن أهم أنشطة اليوم الأول أوضح القرقاوي أنه تم تقسيم اليوم إلى خمسة أقسام رئيسية ركز الأول على «الفهم» ويتناول شرح مفهوم معين كل يوم، أما القسم الثاني فركز على الإبداع والابتكار، فيما يهتم القسم الثالث بلغة القرآن من خلال تعريف الطلاب بالنطق الصحيح لآية معينة وشرح جماليات اللغة العربية من خلالها، مشيراً إلى أن البرنامج ضم مساحة كبيرة للألعاب الرياضية والترفيهية، إضافة إلى لقاء مع أحد الكتاب والمبدعين أو المؤثرين.