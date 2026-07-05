مسيرة لأبطال خط الدفاع الأول في ياس مول تقديرا لعطائهم وتضحياتهم

شهد "ياس مول" بجزيرة ياس في أبوظبي أمس"مسيرة أبطال خط الدفاع الأول"، احتفاءً بهؤلاء الأبطال الذين جسّدوا أسمى معاني التضحية والإخلاص في خدمة الوطن، وذلك بمشاركة وزارة الدفاع، وشرطة أبوظبي، والدفاع المدني بأبوظبي، ومكتب فخر الوطن.

وقال مكتب فخر الوطن - الذي تولى التنسيق لهذا الحدث المجتمعي - إن هذه المبادرة المجتمعية الوطنية التي أقيمت تحت شعار "فخورين بالإمارات – تستهدف تكريم أبطال خط الدفاع الأول في دولة الإمارات وتعزيز التفاعل المجتمعي معهم، وترسيخ قيم الولاء والانتماء والمسؤولية الوطنية، إلى جانب توفير تجربة تفاعلية مميزة ولا تُنسى لزوار ياس مول وعائلاتهم.

تسلط "مسيرة أبطال خط الدفاع الأول" التي تجسد روح الوحدة والتلاحم بين أفراد المجتمع ومؤسساته الوطنية الضوء على الدور المحوري الذي قام به هؤلاء الأبطال في حماية المجتمع والحفاظ على سلامته، بما يعكس نهج دولة الإمارات في تقدير المخلصين وتكريم أصحاب العطاء.

وأكد "مكتب فخر الوطن" أن هذه الفعالية تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية والمجتمع، وترسيخ ثقافة الوفاء والعرفان لمن قدموا جهوداً استثنائية في خدمة الوطن، بما يسهم في نشر الوعي بقيم العطاء والعمل الجماعي لدى مختلف فئات المجتمع.

تعكس مبادرة "فخورين بالإمارات" رؤية الدولة في ترسيخ قيم التكاتف المجتمعي والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتؤكد أن تكريم أبطال خط الدفاع الأول تقدير مستحق لجهودهم وتضحياتهم، ورسالة وفاء تعبر عن امتنان المجتمع الإماراتي لكل من أسهم في حماية الوطن وخدمة أبنائه.