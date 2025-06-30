8800 شهادة مشاركة في ملتقى الوقاية من المخدرات



اختتمت أمس فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات 2025، الذي نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تحت شعار «أسرة واعية.. مجتمع آمن» في جزيرة المارية بأبوظبي.

وشهدت فعاليات الملتقى، الذي انطلق في 19 يونيو الجاري واستمر 11 يوماً، مشاركة نخبة من المختصين والخبراء من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وتضمن ملتقى الوقاية من المخدرات تنظيم 320 جلسة نقاشية، تناولت قضايا الوقاية المجتمعية والتماسك الأسري، إلى جانب 920 جلسة استشارية ونفسية واجتماعية وأسرية، قدمها مختصون في مجالات الصحة النفسية والدعم الأسري، كما تم إنتاج 33 حلقة بودكاست تثقيفية، وإصدار 8800 شهادة مشاركة.

وقدم الملتقى مجموعة من الفعاليات التفاعلية والبرامج المبتكرة، كان أبرزها: مجلس الوقاية من المخدرات، ومجلس قادة المستقبل، وجلسات الاستشارة النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى الجلسات النقاشية وبرنامج بودكاست الوقاية.