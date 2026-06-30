قيادة متهورة تنتهي بالحبس 6 أشهر وغرامة 70 ألف درهم

أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة متهم ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، إثر قيادة مركبة على الطريق العام بطيش وتهور والانحراف بها مرات عدة بصورة مفاجئة، مجازفاً بحياته وحياة الآخرين.

وقضت المحكمة بمعاقبة المدان بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمه 50 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه، إضافة إلى تغريمه 20 ألف درهم تمثل القيمة التقديرية للمركبة المستخدمة في الجريمة، لثبوت ملكيتها لشخص آخر، ليصل إجمالي المبالغ المحكوم بها إلى 70 ألفاً، مع وقف رخصة قيادته لمدة سنة بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة العامة في أبوظبي، أحالت المتهم إلى المحكمة المختصة فور استكمال الجهات الشرطية المعنية إجراءات الضبط والتحري، جراء رصد مسلكه المتهور على الطريق العام وتعمده الانحراف المتكرر بالمركبة، الأمر الذي شكل تهديداً مباشراً لسلامة مستخدمي الطريق. واستندت المحكمة في قضائها بالإدانة إلى ما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة وإثباتات.