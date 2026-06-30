«تدوير» تطلق فعالية بيئية

تنظم مجموعة تدوير النسخة الثانية من فعالية ECORUN في ياس مول بأبوظبي 5 يوليو المقبل بمشاركة العائلات والعدائين وأفراد المجتمع وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحويل الوعي البيئي إلى سلوك مجتمعي ملموس، وتسليط الضوء على أهمية الحد من البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، وتعزيز الممارسات اليومية المسؤولة من أجل مستقبل أكثر استدامة.

تجمع فعالية ECORUN بين النشاط البدني والوعي البيئي، لتقدّم تجربة مجتمعية تفاعلية تعزز ثقافة الاستدامة، وتشجع أفراد المجتمع على تبني ممارسات يومية أكثر مسؤولية تسهم في بناء مجتمعات أكثر نظافة واستدامة.تعكس نسخة هذا العام رسالة الفعالية في الحد من الأثر البيئي ويحصل المشاركون على قمصان مصنوعة من مواد معاد تدويرها، إلى جانب ميداليات تذكارية مصنوعة من سبائك الزنك المعاد تدويره.