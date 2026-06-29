شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري بين الجاليات الآسيوية

شاركت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي في فعالية مجتمعية خُصصت للجاليات الآسيوية في نادي أبوظبي الرياضي، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي المروري ونشر ثقافة السلامة على الطرق بين مختلف فئات المجتمع، بما يدعم الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي في «أمن الطرق الذكي».

وأكد العميد سيف حمد الزعابي، مدير المديرية بالإنابة، أن مشاركة شرطة أبوظبي في الفعاليات المجتمعية تنطلق من حرصها على ترسيخ الشراكة المجتمعية، وتعزيز الوعي المروري من خلال رسائل توعوية تُقدَّم بلغات متعددة، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام بقواعد السير والمرور، والحد من الحوادث، وحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن الفعالية تضمنت ورشاً توعوية تناولت أبرز القوانين والأنظمة المرورية، وأهمية الالتزام بالسرعات المحددة، واستخدام حزام الأمان، والعبور الآمن للمشاة، إلى جانب التحذير من مخاطر الانشغال بالهاتف أثناء القيادة لما يشكله من تهديد مباشر لسلامة مستخدمي الطريق.

وأشار إلى أن الفعالية اشتملت أيضاً على برامج تفاعلية استهدفت الأسر والأطفال، ركزت على أهمية الفحص الدوري للمركبات، ولا سيما الإطارات خلال فصل الصيف، والتوعية بمخاطر استخدام الدراجات الكهربائية (السكوترات).

وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة.c وشهدت الفعالية تفاعلاً واسعاً من الحضور، حيث قامت دورية السعادة بتوزيع الهدايا على الجمهور، في إطار تعزيز مفاهيم السعادة والإيجابية، وترسيخ الثقافة المرورية لدى أفراد المجتمع.