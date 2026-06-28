قائد عام شرطة أبوظبي يتفقد منظومة العمل المروري

زار اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، إدارة المرور والدوريات الأمنية في المناطق الخارجية، واطّلع على سير العمل والمبادرات التطويرية والمؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية، في إطار حرصه على متابعة جاهزية منظومة العمل المروري وتعزيز كفاءة الأداء بما يدعم الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي في «أمن الطرق الذكي»، واستمع إلى شرح حول أبرز المبادرات والمشاريع التطويرية، وجهود الإدارة في الارتقاء بجاهزية الدوريات الأمنية، وسرعة الاستجابة للبلاغات، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم العمليات الميدانية، إلى جانب البرامج التدريبية والتأهيلية المستمرة لمنتسبي الإدارة، بما يعزز جاهزيتهم للتعامل مع مختلف الحالات والظروف المرورية وفق أفضل الممارسات الشرطية، ويسهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكد أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل المروري، والارتقاء بمستوى الجاهزية الميدانية من خلال التدريب المستمر وصقل المهارات التخصصية، وتعزيز التكامل بين مختلف الوحدات الشرطية، ورفع كفاءة الدوريات الميدانية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية الموجهة لكل فئات المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، لترسيخ ثقافة الالتزام بقانون وأنظمة وقواعد السير والمرور، بما يعزز جودة الحياة ويحافظ على مكتسبات الأمن والسلامة.