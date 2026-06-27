جلسة حول «المرأة الإماراتية في المحافل الدولية»

نورة الكعبي: ملتزمون بتحقيق مستهدفات رؤية «أم الإمارات 50:50»

نظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان: «المرأة الإماراتية في المحافل الدولية: قيادة وتمثيل وأثر»، لتسليط الضوء على الإنجازات الاستثنائية التي حققتها المرأة الإماراتية في مجالات الدبلوماسية والعمل الدولي، وذلك تزامناً مع الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي.

وأكدت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، في كلمتها خلال افتتاح الجلسة، أن اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي يمثل مناسبة عالمية للاعتراف بالدور الحيوي الذي تؤديه المرأة في تعزيز الحوار بين الشعوب، وبناء جسور التفاهم، ودعم جهود السلام والتنمية المستدامة.

وأوضحت معاليها أن اعتماد هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة جاء تأكيداً على أهمية مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي وفي صياغة السياسات الدولية وصنع القرار على مختلف المستويات، وفي هذا السياق، تفخر دولة الإمارات بدعم القيادة الرشيدة، ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بأنها كانت من الدول الرئيسة التي شاركت في رعاية قرار الأمم المتحدة باعتماد الرابع والعشرين من يونيو يوماً دولياً للمرأة في العمل الدبلوماسي، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن تمكين المرأة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون الدولي.

وتابعت معاليها: «يسرنا أن نشيد بجهود الاتحاد النسائي العام في دعم المرأة الإماراتية في المجالات كافة، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل لتحقيق مستهدفات رؤية «أم الإمارات 50:50»، بما يعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة وريادتها».

وشددت معاليها على أن الاحتفاء بالمرأة في العمل الدبلوماسي ليس احتفاء بإنجازات فردية فحسب، بل هو احتفاء بقصة وطن آمن بقدرات المرأة، واستثمر في طاقاتها، وفتح أمامها أبواب القيادة والتميز، واليوم تواصل المرأة الإماراتية كتابة فصول جديدة من هذه القصة الملهمة، وهي تمثل وطنها بكفاءة واقتدار في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز الدور الريادي للمرأة في صياغة المشهد الدولي.

وشهدت الجلسة مشاركة نوعية من القيادات النسائية، حيث تحدثت كل من حنان خلفان العليلي، مستشار سياسي للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، ومنال البريكي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وروضة محمد العتيبة، مستشار سياسي بمكتب وزير الدولة، وأدارت الحوار الإعلامية أميرة محمد.

وناقشت الجلسة الأرقام الملهمة التي تعكس نجاح نموذج التمكين الإماراتي؛ حيث تشكل النساء نحو 49.5 % من القوى العاملة في وزارة الخارجية، وتصل نسبة الطالبات في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إلى 60 %، ما يبشر باستدامة هذا التفوق.

وأشارت المتحدثات إلى وجود أكثر من 580 امرأة إماراتية في السلك الدبلوماسي والبعثات، مع تسجيل 13 سفيرة إماراتية لعام 2025.

وتطرقت الجلسة إلى الإنجازات النوعية التي تزامنت مع هذا الحضور الدبلوماسي، ومن أبرزها انتخاب سعادة شيخة النويس أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، لتكون أول امرأة وأول شخصية إماراتية تقود المنظمة، بمساندة وتصويت أكثر من 160 دولة.