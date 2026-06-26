سيف بن زايد: منظومة استباقية تعزز ريادة الإمارات في الأمن والأمان

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية.

واستعرض المجلس أولويات المرحلة المقبلة لتطوير المنظومة الأمنية، بما يواكب توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تبني نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة «Agentic AI»، ويعزز كفاءة العمليات وجودة الخدمات وجاهزية العمل الشرطي للمستقبل.

وناقش المجلس نتائج المؤشرات الاستراتيجية للربع الأول من عام 2026، والمستهدفات والخطط التشغيلية للقطاعات الشرطية، دعماً لمسيرة التطوير المستمر ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد المجلس، خلال الاجتماع، مواصلة ترسيخ منظومة شرطية استباقية وذكية، تعزز ريادة دولة الإمارات في الأمن والأمان، وتواكب طموحاتها نحو مستقبل تقوده المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «‏ترأست اجتماع مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، حيث استعرضنا أولويات المرحلة المقبلة لتطوير المنظومة الأمنية بما يواكب توجه حكومة دولة الإمارات نحو تبني نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة «Agentic AI» ويعزز كفاءة العمليات وجودة الخدمات وجاهزية العمل الشرطي للمستقبل.. كما ناقش المجلس نتائج المؤشرات الاستراتيجية للربع الأول من عام 2026، والمستهدفات والخطط التشغيلية للقطاعات الشرطية، دعماً لمسيرة التطوير المستمر ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.. سنواصل ترسيخ منظومة شرطية استباقية وذكية تعزز ريادة دولة الإمارات في الأمن والأمان، وتواكب طموحاتها نحو مستقبل تقوده المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة».