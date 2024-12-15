شرطة أبوظبي تناقش الوقاية من الجريمة

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، جلسة توعوية حوارية بعنوان (مجتمع أبوظبي.. شوركم يهمنا)، وذلك في مجلس المتعرض سيف بن ميا العفاري بمنطقة العامرة بمدينة العين، بحضور عدد من أفراد المجتمع والضباط والمنتسبين، حيث أكد المجلس أهمية التوعية المستمرة للوقاية من الجريمة وشارك ضمن جلساته الفريق التطوعي «كلنا شرطة» من إدارة الشرطة المجتمعية.

وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية اهتمام شرطة أبوظبي بتنظيم المجالس التوعوية لدورها في تبادل المعارف والمسؤولية المشتركة بين رجال الأمن وأفراد المجتمع ومؤسساته وذلك ضمن تعزيز منظومة الوعي الأمني لدى الجمهور، والتعريف بالخدمات الشرطية وأفضل التطبيقات الذكية وتحقيق الريادة المؤسسية المتمثلة في رؤيتها «أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان».

ولفت العقيد سلطان صبيح المنعي نائب مدير مركز شرطة الساد لشؤون الجريمة بمديرية شرطة منطقة العين، إلى أهمية التوعية المستمرة للوقاية من الجريمة من خلال تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها شرطة أبوظبي من حملات ومبادرات مجتمعية تسهم في توفير ثقافة أمنية وقائية ضد السلوكيات والظواهر السلبية.

وحذر من قيادة المركبات بتهور أو استخدامها لإزعاج الأحياء السكنية، لافتاً إلى أهمية القيادة الآمنة وأهميتها في تجنب الحوادث المرورية الجسيمة وما ينتج عنها من وفيات.

واستعرض المقدم فواز عبدالحق البلوشي مدير مركز المعلومات والرصد بإدارة المعلومات الأمنية سياسة أمن المعلومات والحماية السيبرانية، وتبادل المعلومات وكيفية التعامل مع وسائل التصيد والبريد المشبوهة والآثار الناتجة عن النصب والاحتيال بأشكالها وأنواعها المختلفة من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وأكد الرائد محمود علي البلوشي من إدارة المعلومات الأمنية على ضرورة الإسراع في الإبلاغ عن أي عمليات احتيالية والحذر من أساليب المحتالين واستدراجهم للضحايا بطرق مضللة.