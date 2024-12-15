«طاقة أبوظبي» تفوز بجائزة القيادة الاستشرافية

حصدت دائرة الطاقة في أبوظبي جائزة القيادة الاستشرافية، تقديراً لدورها البارز في وضع سياسات مبتكرة في مجال إعادة استخدام المياه، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخراً في إطار فعاليات المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024، الذي استضافته دائرة الطاقة - أبوظبي.

ونالت الدائرة هذه الجائزة المرموقة تقديراً لجهودها الرائدة ومبادراتها النوعية في مواجهة تحديات المياه العالمية.

حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين المحليين والعالميين في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والاستدامة، إلى جانب وفود الجهات المشاركة في المؤتمر.

وشكل الحدث فرصة للاحتفاء بالإنجازات البارزة التي تتماشى مع رسالة المؤتمر الهادفة إلى تشجيع الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات ندرة المياه.

وأكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن فوز الدائرة بجائزة القيادة الاستشرافية يُعد تأكيداً جديداً على التزام أبوظبي المستمر بتبني الحلول المستدامة الرائدة في إدارة المياه، وقال إن المشاريع المبتكرة والريادية التي تم استعراضها خلال المؤتمر تُبرز قدرة أبوظبي على تعزيز التعاون مع كافة الأطراف المعنية لإحداث التغيير المنشود وتحقيق خطوات حقيقية تؤثر إيجاباً على استدامة المياه، مما يسهم في تحسين حياة المجتمعات حول العالم.

ولفت إلى أن شراكة الدائرة الاستراتيجية مع المؤتمر العالمي لتحلية المياه أسهمت بشكل كبير في تعزيز هذه الجهود والانتقال بها إلى آفاق أوسع ونجاحات أكبر، حيث يُعد المؤتمر منصة دولية مهمة لتبادل الآراء والأفكار وتطبيق الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات ندرة المياه، وتشجيع ممارسات الإدارة المستدامة، ومن خلال عمل الدائرة المتواصل مع كافة الجهات المعنية، تسهم في ضمان تحقيق الأمن المائي المستدام للأجيال القادمة.

وأشاد فادي جويز، رئيس الرابطة الدولية لتحلية المياه، بالتعاون الذي أبداه المشاركون في المؤتمر. وحصلت مبادرة «محمد بن زايد للماء» على جائزة المؤتمر العالمي لتحلية المياه خلال الحدث، مما يؤكد مساهماتها الكبيرة في مواجهة تحديات المياه العالمية.