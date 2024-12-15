شرطة أبوظبي تكرم متعاونين

كرم اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي شخصين من أفراد المجتمع تقديراً لتعاونهما مع الشرطة، وذلك ضمن الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي المتمثلة في تعزيز الأمن والأمان.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي اهتمام شرطة أبوظبي بتقدير جهود المتعاونين من الجمهور وعطائهم المشرّف لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المكتسبات الوطنية ليكونوا قدوة حسنة ومثالاً يحتذى به، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتكريم المتعاونين، الذين يقدمون نماذج تسهم في تعزيز الأمن الوطني وسلامة المجتمع.

حضر التكريم العميد مزيد فهد العتيبي، نائب مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية.