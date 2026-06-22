جلسة توعية أسرية لمواجهة الجرائم الإلكترونية

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسةً توعوية بعنوان «الأسرة في مواجهة الجرائم الإلكترونية.. التحديات والحلول»، وذلك في مجلس القوع بمدينة العين، بحضور عدد من أهالي المنطقة وأفراد المجتمع وأعضاء برنامج «كلنا شرطة»، تزامناً مع مبادرات «عام الأسرة 2026».

ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الوقائي، وترسيخ الشراكة المجتمعية في حماية الأسرة. وأكد الرائد محمد سالم الدرعي من مركز شرطة القوع، أهمية المجالس المجتمعية في تعزيز الوعي الأمني لدى الأسر.

مشيراً إلى الدور الذي تضطلع به شرطة أبوظبي في حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، عبر منظومة متكاملة، تجمع بين التوعية والوقاية والتصدي للمخاطر المستجدة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والأمن المجتمعي.

وتحدث الرائد محمد سليم الدرعي من إدارة التحقيق والبحث الجنائي بمنطقة العين، عن أبرز التحديات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأسر، موضحاً أن التطور التقني المتسارع، وتنوع أساليب الاحتيال الإلكتروني، يتطلبان رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، وتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة.