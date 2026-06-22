المواقف مدفوعة في مشرف مول بأبوظبي

أعلنت كيو موبيليتي عن بدء تفعيل نظام المواقف الذكية في مشرف مول بأبوظبي، وذلك بالتعاون مع شركة لاين للاستثمار، بهدف تعزيز تجربة الزوار وتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة في إدارة المواقف.

حيث يتيح النظام خدمة الدفع التلقائي لرسوم المواقف عبر محفظة المستخدم في تطبيق «درب».ويبدأ تفعيل نظام المواقف الذكية المدفوعة اعتباراً من اليوم، ضمن استراتيجية كيو موبيليتي الرامية إلى توسيع نطاق تطبيق النظام في المواقع الحيوية والوجهات الرئيسية في الإمارة، بما يدعم تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تسهم في تعزيز كفاءة التنقل وترسيخ مفهوم المدن الذكية.

ويعتمد نظام المواقف الذكية المدفوعة على منظومة تقنية متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرّف التلقائي على لوحات المركبات، حيث يتم احتساب مدة الوقوف تلقائياً عند دخول المركبة إلى الموقف.

ومن ثم احتساب الرسوم وخصمها مباشرة من محفظة «درب» عند المغادرة، دون الحاجة إلى إرسال رسائل نصية أو استخدام أجهزة الدفع، ويوفر ذلك تجربة رقمية سلسة ومتكاملة تعزز راحة المستخدمين وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم.