الإمارات واليابان تبحثان الأهداف المشتركة لتطوير قطاع الفضاء

استضافت وكالة الإمارات للفضاء، ورشة عمل مشتركة بين الإمارات واليابان في قطاع الفضاء، بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة رائدة من القطاعين العام والخاص في البلدين، على هامش النسخة الثانية من حوار أبوظبي للفضاء، والتي عُقدت على مدار يومي 10 و11 ديسمبر الجاري.

وهدفت ورشة العمل إلى توطيد التعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاع الفضاء، في خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة على المستوى العالمي، مع التركيز على استكشاف فرص جديدة للشراكات والابتكار.

وتعد ورشة العمل المشتركة حدثاً تعاونياً يهدف إلى الجمع بين الخبراء وقادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين من دولتي الإمارات واليابان لتعزيز التعاون في مجال استكشاف الفضاء.

حضر ورشة العمل عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، تبع ذلك سلسلة من العروض التقديمية التي تناولت قطاع الفضاء في كلا البلدين، مسلطة الضوء على الشراكة الإماراتية - اليابانية في هذا المجال.

وهدفت ورشة العمل إلى توطيد التعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاع الفضاء، في خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة على المستوى العالمي، مع التركيز على استكشاف فرص جديدة للشراكات والابتكار.

وناقش المتحدثون ضمان استدامة البيئة المدارية للأجيال القادمة، والاستفادة من تكنولوجيا الفضاء لمعالجة التحديات العالمية مثل التغير المناخي، وتعزيز التعاون الدولي في المهام الفضائية، وتحسين قدرات الاتصالات وتحديد المواقع والملاحة والتوقيت لتعزيز الدقة والموثوقية في التطبيقات العالمية. وقال سالم القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، «يعكس التعاون بين دولتي الإمارات واليابان الالتزام المشترك بتعزيز استكشاف الفضاء والابتكار العالمي، كما يتماشى هذا التعاون المستمر مع الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، إذ نحقق معاً تقدماً ملموساً، ونعزز الاستدامة».