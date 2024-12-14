شرطة أبوظبي تحتفي بـ 62 خريجاً في ملتقى رواد المستقبل

احتفلت شرطة أبوظبي بنخبة من منتسبيها الخريجين المبتعثين، البالغ عددهم 62 خريجاً، في الملتقى الخامس لرواد المستقبل الذي نظمته إدارة البعثات في قطاع الموارد البشرية في مسرح الشهيد.

وكرّم اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي الخريجين المبتعثين، مؤكداً الحرص على ابتعاث منتسبي شرطة أبوظبي للدراسة في الجامعات العالمية المتخصصة انسجاماً مع توجهات واهتمام قيادتنا الرشيدة بفئة الشباب، والذين يعتبرون رواد التطوير والتنمية، وقادة المستقبل.

وعبر عن اعتزازه بأبناء الوطن، من منتسبي شرطة أبوظبي، مشيداً بجهودهم لاستكمال دراساتهم وعزمهم وإصرارهم على نيل الدرجات العلمية العليا في التخصصات الأكاديمية كافة، واكتساب الخبرات الجديدة والتعرف على حضارات وعادات بلاد الابتعاث، للإسهام في تعزيز مسيرة الأمن والأمان والمشاركة في حمل راية التطوير وبناء المستقبل، متمنياً لجميع الخريجين مواصلة النجاح والتميز، وتطبيق الخبرات والتجارب المفيدة التي اكتسبوها.

وقال اللواء عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية، في كلمة له خلال الملتقى أننا نحتفل بتكريم مجموعة متميزة من المبتعثين والدارسين حملة الشهادات العليا في الملتقى الخامس لرواد المستقبل، والذي يأتي احتفاء بالمنتسبين المتميزين الذين حرصوا على التزود بالعلم والمعرفة ومتابعة المستجدات التي تفيدهم في مجالات عملهم الشرطي والأمني، وتكريم الشركاء الاستراتيجيين على تعاونهم مع شرطة أبوظبي.