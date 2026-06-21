شرطة أبوظبي تكرّم «سفراء كلنا شرطة»

كرّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بإدارة الشرطة المجتمعية في قطاع الأمن الجنائي، متطوعي برنامج «سفراء كلنا شرطة» الطالب فهد محمود الحمادي والطالب محمد مصطفى حمدان من مدرسة الفلاح بمنطقة الظفرة، تقديراً لتميزهما وتحقيقهما مراكز متقدمة على مستوى الدولة في منافسات تحدي القراءة العربي بدورته العاشرة، وذلك في إطار اهتمامها بدعم المواهب الطلابية وتحفيز المبدعين والمتميزين.

وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على دعم ثقافة القراءة والمعرفة لدى النشء، والمبادرات التعليمية والثقافية التي تسهم في تنمية قدرات الطلبة وصقل مهاراتهم الفكرية والإبداعية، بما يعزز مشاركتهم الإيجابية في خدمة المجتمع وبناء مستقبل أكثر إشراقاً.

وأوضحت أن برنامج «كلنا شرطة» يولي اهتماماً كبيراً بدعم أعضائه وتحفيزهم على التميز والإبداع، من خلال ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والانتماء الوطني، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في المبادرات التعليمية والثقافية والمجتمعية.