شرطة أبوظبي تؤكد أهمية تعزيز الوعي المروري والوقاية من المخدرات



نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مجلساً في مجلس الرحبة بإمارة أبوظبي، بهدف تعزيز الوعي المروري والوقاية من المخدرات.



وتحدث في المجلس المقدم الركن سعيد خلف الظاهري رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري بمديرية المرور والدوريات الأمنية مؤكداً ضرورة الاهتمام بالوصول إلى أكبر شريحة من السائقين عبر مختلف وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي والمجالس من خلال أنشطة وفعاليات ومحاضرات التوعية بالتركيز على أمن وسلامة المشاة.