«براكة» تؤكد قوة ومرونة الإطار الرقابي والتشغيلي

أكد حمد الكعبي، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، المستوى العالي من التنسيق والجاهزية والاحترافية للفرق في محطة براكة للطاقة النووية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس قوة ومرونة الإطار الرقابي والتشغيلي في دولة الإمارات، كما جدد التأكيد على أهمية حماية المنشآت النووية في جميع الظروف، وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.

جاء ذلك خلال زيارة المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية لمحطة براكة، للاطلاع على مستجدات أنشطة الهيئة الرقابية، ومتابعة الحالة التشغيلية للمحطة.

وخلال الزيارة اطلع على مستجدات تشغيل الوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية، بما في ذلك أنشطة التزود بالوقود المخطط لها وأعمال الصيانة، وتعكس الزيارة التزام الهيئة المستمر بضمان أمن وأمان المحطة من خلال أعمالها الرقابية، كما التقى الفرق التي شاركت في الاستجابة للحادث الذي وقع مؤخراً في محطة براكة للطاقة النووية، مشيداً بجهودهم في التعامل مع الحدث، والتي أسهمت في الحفاظ على سلامة وأمن المنشأة وحماية العاملين والجمهور والبيئة.

وخلال الزيارة التقى أيضاً فريق المفتشين التابعيين للهيئة، مؤكداً التزام الهيئة بالقيام بمهامها الرقابية بفعالية في المحطة، وتوجه بالشكر على تفانيهم وجهودهم المستمرة في الرقابة، لضمان أمن وأمان محطة براكة للطاقة النووية.