5096 طلباً لتصاريح البناء الجديدة في أبوظبي

اعتمدت دائرة البلديات والنقل نحو 20.8 مليون متر مربع من المساحات الطابقية الإجمالية، خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً بنسبة 17.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، ما يؤكد تصاعد توجه المطورين نحو طرح مشاريع أكبر حجماً، وأكثر طموحاً في سوق التطوير العمراني في إمارة أبوظبي.

وارتفع عدد طلبات تصاريح البناء الجديدة إلى 5096 طلباً، بنمو سنوي قدره 14.0 %، ما يعكس زيادة في طلب المطورين على إطلاق مشاريع جديدة، وترافق ذلك مع ارتفاع في عدد إشعارات بدء الأعمال، التي تصدر عند مباشرة البناء، إذ بلغت 3244 إشعاراً، بزيادة قدرها 14.3 %.

وسجلت الدائرة ارتفاعاً في عدد طلبات التفتيش بنسبة 24.5 %، ليصل عددها إلى 34391 طلباً، في مؤشر على تزايد مستويات نشاط البناء والإنشاء في مواقع المشاريع على مستوى الإمارة.وقال المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في الدائرة :

«تجسد الأرقام استمرار متانة سوق التطوير العمراني في أبوظبي، حيث يعكس النمو المسجل في حجم الاعتمادات، وبدء تنفيذ المشاريع، والنشاط الميداني، الثقة الكبيرة التي يمنحها المستثمرون والمطورون للإمارة باعتبارها وجهة مستقرة لرؤوس الأموال على المدى الطويل».