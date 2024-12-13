نهيان بن مبارك: الإمارات ستظل عزيزة بشبابها قوية بقيادتها

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بالنتائج التي حققها صندوق الوطن من عوائد الاستثمار في المحفظة المالية، حيث تصدرت محفظة الصندوق قائمة أفضل الجهات الاستثمارية.

وأكد معاليه أن ما حققه الصندوق من مبادرات كان له أثر إيجابي، خاصة تلك المبادرات التي تتعلق بالهوية الوطنية، مؤكداً أنها ستظل المحور والأساس لكافة مبادرات وأنشطة صندوق الوطن خلال المرحلة المقبلة، وفقاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن الأرقام تجاوزت المئة ألف من خلال المبادرات في 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الوطن أمس برئاسة معاليه، حيث تم عرض ملخص إنجازات صندوق الوطن خلال العام 2024، إضافة إلى اعتماد موازنته للعام الحالي 2025، ومناقشة التطورات المقررة والمبادرات الجديدة للعام المقبل. وفي بداية كلمته بالاجتماع رفع معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالأصالة عن نفسه وكافة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بالصندوق والشركاء والمانحين له، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه ورعايته لكافة المشروعات والمبادرات التي يطلقها صندوق الوطن من أجل تعزيز قدرات أبناء وبنات الوطن، مؤكداً أن الإمارات ستظل عزيزة بشبابها، قوية بقيادتها، رائدة بنظامها ومؤسساتها.

من جانبهم أشاد أعضاء مجلس الإدارة بما يبذله معالي الشيخ نهيان بن مبارك من جهود مخلصة ومقدرة في مختلف المجالات، لا سيما كل ما يتعلق بدعم الشباب من أبناء وبنات الإمارات، مؤكدين عزمهم على العمل تحت قيادته في صندوق الوطن لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح أجيال المستقبل.