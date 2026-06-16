مشروع طريق مزدوج بالعين يربط الصاروج بالمنطقة الصناعية

أعلنت دائرة البلديات والنقل عن بدء أعمال تنفيذ مشروع إنشاء طريق مزدوج من منطقة الصاروج إلى المنطقة الصناعية، بتكلفة إجمالية تبلغ 291 مليوناً و110 آلاف درهم، على أن يتم الانتهاء من المشروع في نهاية يونيو 2027.

وذلك ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في المدينة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتوفير بيئة تنقل أكثر أماناً وانسيابية لسكان المنطقة.

وأوضح المهندس عبدالله حمدان العامري، المدير التنفيذي لقطاع العين للبنية التحتية، أن المشروع يأتي في إطار جهود الدائرة لتنفيذ طريق مزدوج جديد بطول 3.2 كيلومترات لكل اتجاه، يربط بين تقاطع المسعود في منطقة الصناعية والتقاطع الجديد المزود بإشارة ضوئية عند دوار الصقر على طريق الصاروج-الصناعية، بما يسهم في تحسين انسيابية التنقل وتقليل زمن الرحلات ورفع مستوى السلامة المرورية في ظل النمو العمراني والكثافة المرورية المتزايدة في المنطقة، فضلاً عن دعم خطط التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لسكان المدينة.