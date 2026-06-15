«هوامير فريجنا» يختتم فعالياته في أبوظبي ويكرّم رواد الأعمال الصغار

اختتمت في أبوظبي فعاليات مهرجان «هوامير فريجنا»، أول مهرجان عائلي تراثي، يهدف إلى تشجيع الأطفال على ريادة الأعمال والتجارة، والذي افتتحه الشيخ خليفة بن ذياب بن سيف آل نهيان، ونظمته مصممة الأزياء الإماراتية الدكتورة منى المنصوري، بمناسبة عام الأسرة، في قصر الإمارات ماندارين أورينتال أبوظبي على مدى ثلاثة أيام.

شهد المهرجان الذي تواصلت أعماله في الفترة من 12 إلى 14 يونيو الجاري مشاركة واسعة من الأطفال ورواد الأعمال الصغار، الذين عرضوا منتجاتهم ومشاريعهم الإبداعية ضمن معرض «التاجر الهامور»، الذي أقيم تحت شعار «التاجر الصغير اليوم هامور الغد» في خطوة تهدف إلى تنمية روح المبادرة والاعتماد على الذات لدى الأجيال الناشئة.

وتضمنت الفعاليات باقة متنوعة من الأنشطة التراثية والترفيهية والتثقيفية، شملت عروض الصقور وورش العمل والمسابقات، إلى جانب عروض أزياء للأطفال والعائلات، قدمت نماذج مبتكرة، عكست مواهب المشاركين وإبداعاتهم.

وأكدت الدكتورة منى المنصوري أن المهرجان حقق أهدافه في توفير منصة داعمة للأطفال، لاستعراض مواهبهم وقدراتهم في مجالات التجارة والإبداع، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في تمكين النشء، وتعزيز دور الأسرة في تنمية مهارات الأبناء، وصقل مواهبهم.

وقالت، إن النجاح الذي حققه المهرجان يعكس اهتمام المجتمع بدعم المبادرات الهادفة إلى إعداد جيل قادر على الابتكار وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن المشاركين قدموا نماذج مشرفة من الأفكار والمشاريع، التي تعكس طموحاتهم المستقبلية.

وفي ختام المهرجان تم تكريم الأطفال المشاركين ورواد الأعمال الصغار، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة والإعلاميين والمؤثرين وممثلي المؤسسات المشاركة تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح الحدث.

كما شهد الختام تكريم الطفلة ميثاء، التي تغلبت على مرض السرطان، وشاركت في المهرجان بترشيح من مؤسسة «تحقيق أمنية». يأتي تنظيم المهرجان في إطار المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التلاحم الأسري، وترسيخ القيم التراثية، وتشجيع الأطفال على اكتساب المهارات الريادية منذ سن مبكرة.